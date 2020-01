Napoli, Allan furioso dopo la sostituzione: dritto negli spogliatoi – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Allan non gradisce la sostituzione da parte di Gattuso e corre dritto negli spogliatoi: la reazione del brasiliano – VIDEO Clima teso in casa Napoli. Gli azzurri sono sotto in casa contro la Fiorentina, per il gol di Chiesa. Gattuso, nel corso del secondo tempo, prova a correre ai repari, operando qualche cambio. A farne le spese è Allan che al 56′ viene sostituito dal nuovo acquisto Demme. Il brasiliano non la prende bene ed imbocca immediatamente la via degli spogliatoi, senza passare dalla panchina. Allan sostituito non si ferma in panchina e corre direttamente negli spogliatoi Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : ?? #NapoliFiorentina, le formazioni ufficiali NAPOLI - Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Ruiz, Zi… - GoalItalia : Tensione durante #NapoliFiorentina: Gattuso sostituisce Allan che va dritto negli spogliatoi ?? - sscnapoli : ? 57’ | Sostituzione Napoli ?? #Allan ?? #Demme ? #NapoliFiorentina 0-1 ?? #ForzaNapoliSempre -