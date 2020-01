Morto Pietro Anastasi | giocava nella Juve | vinse 3 scudetti

Morto Pietro Anastasi - calcio in lutto : addio a un simbolo anni ’70 : Pietro Anastasi è Morto dopo una lunga malattia e il calcio perde uno degli attaccanti simbolo negli anni ’70. Ha vestito le maglia di Juventus e Inter. Il calcio italiano piange Pietro Anastasi che si è spento ieri a soli 71 anni. Dalla fine degli anni ’60 e per tutta la decade successiva è stato […] L'articolo Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: addio a un simbolo anni ’70 proviene da www.inews24.it.

È Morto Pietro Anastasi : l’attaccante che vinse tre scudetti con la Juventus : È morto all’età di 71 anni Pietro Anastasi, il grande attaccante siciliano che negli anni ’70 vinse tre scudetti con la Juventus e una Coppa Italia con l’Inter. Lo riferisce il sito del club bianconero. Catanese di origine, si era affermato nel Varese, Anastasi era malato di tumore dal 2018. A vincere la corsa per averlo in squadra fu la Juventus, che nel 1968 investì 650 milioni, una cifra che per quei tempi era davvero ...

Calcio : è Morto Pietro Anastasi - campione d’Europa con l’Italia nel 1968 : Una bruttissima notizia per il mondo del Calcio italiano. In serata è arrivata la notizia della morte di Pietro Anastasi, che si è spento all’età di 71 anni (a causa dell’aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito dal 2018). Il nativo di Catania è stato uno degli attaccanti più forti per il Bel Paese negli Anni 70. Due anni a Varese, ma la vera e propria carriera si è aperta alla Juventus: con la maglia bianconera dal 1968 al ...

Morto Pietro Anastasi - calcio in lutto : l’attaccante aveva solo 71 anni : Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: l’attaccante simbolo della Juventus anni ’70 aveva solo 71 anni. Mondo del calcio in lutto per la scomparsa prematura di Pietro Anastasi, uno degli attaccanti più forti del nostro calcio. Leggi anche –> Chris Barker trovato Morto: nuovo dramma nel calcio Anastasi era vittima di una grave malattia con […] L'articolo Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: l’attaccante ...

Morto Pietro Anastasi - fu goleador con Juve - Inter e in Nazionale : Aveva 71 anni, stroncato danuna malattia: aveva esordito in serie A con il Varese. Con gli azzurri vinse l’Europeo del ‘68 e partecipò ai Mondiali del 1974

Lutto per il calcio italiano : è Morto Pietro Anastasi : L'ex attaccante di Juventus e Inter si è spento all'età di 71 anni. Nel 2018 aveva annunciato di essere malato di tumore.

E’ Morto Pietro Anastasi. Fu centravanti della Juventus e della Nazionale : Aveva 71 anni. ha giocato nella Juventusa e nell'inter, raccoglioendo titoli nazionali e internazionali. Vinse il titolo europeo con la Nazionale di Valcareggi nel 1968

È Morto Pietro Anastasi : calciatore di Juventus - Inter e Nazionale : È morto all’età di 71 anni l’rx calciatore Pietro Anastasi, storico centravanti della Juventus a cavallo degli anni ’60 e ’70 e successivamente giocatore anche dell’Inter e della Nazionale italiana. Anastasi è deceduto nella sua Catania, dov’era nato il 7 aprile del 1948, a seguito di una lunga malattia. Con la Vecchia Signora, Anastasi vinse nel corso della carriera ben tre campionati italiani, mentre con ...

Morto Pietro Anastasi - calcio in lutto : addio a un simbolo anni ’70 : Pietro Anastasi è Morto dopo una lunga malattia e il calcio perde uno degli attaccanti simbolo negli anni ’70. Ha vestito le maglia di Juventus e Inter. Il calcio italiano piange Pietro Anastasi che si è spento oggi a soli 71 anni. Dalla fine degli anni ’60 e per tutta la decade successiva è stato […] L'articolo Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: addio a un simbolo anni ’70 proviene da www.inews24.it.

Morto Pietro Anastasi : fu bomber di Juventus - Inter e Nazionale : Calcio in lutto. Si è spento all'età di 71 anni Pietro Anastasi, bomber che a cavallo degli Anni 60 e 70 fece sognare i tifosi di Juventus, Inter e della Nazionale con cui vinse...

È Morto a 71 anni l’ex attaccante della Juventus Pietro Anastasi : È morto a 71 anni l’ex calciatore Pietro Anastasi, fra i migliori attaccanti italiani degli anni Settanta. Siciliano, trasferitosi in Lombardia negli anni Sessanta, esordì in Serie A con il Varese nel 1967, due anni prima di trasferirsi alla Juventus,

Il calcio italiano è in lutto : è Morto Pietro Anastasi : L'ex attaccante della Juventus e dell'Inter, grande protagonista anche con la maglia azzurra, si è spento nelle scorse ore a causa di un tumore che lo aveva colpito nel 2018.Continua a leggere

Morto Pietro Migliaccio - il nutrizionista della tv : il cordoglio dei vip - da Fiorello a Barbara Palombelli : Il dietologo della tv amato dai vip è Morto la scorsa notte a Roma, in seguito ad un malore. Sui social arrivano le dediche da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo. Fiorello pubblica su Twitter pubblica un video del 2014insieme al professore, che scherza con lui: "Riposa in pace prof". Il saluto di Caterina Balivo: "Una persona generosa intelligente e un gran professionista". Il ricordo affettuoso di Barbara Palombelli: "Tanti momenti ...

Pietro Migliacco famoso nutrizionista è Morto improvvisamente : morto il nutrizionista Pietro Migliaccio, tanti i saluti per il professionista da parte dei Vip E’ scomparso all’improvviso Pietro Migliaccio, il nutrizionista più amato dai Vip. Il famoso nutrizionista è stato colpito da infarto all’età di 86 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel campo della medicina. Il professore è deceduto a causa della rottura dell’aorta. A raccontarlo all’Ansa è stata la moglie Maria Teresa Strumendo Migliaccio. Dopo ...