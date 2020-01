Milano, in bicicletta di notte in autostrada: travolto e ucciso sul colpo un uomo di 60 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Investito e ucciso mentre percorreva in sella alla sua bici l’autostrada A4 Milano-Venezia. È successo la notte tra venerdì e sabato all’altezza del tratto tra la barriera Milano Est e Agrate. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima, un uomo di 60 anni, stava pedalando al buio sotto la pioggia quanto è stato travolto da una Skoda guidata da un 47enne di Brescia che non è riuscito a evitare l’impatto. Il ciclista così è stato sbalzato sul parabrezza e poi è caduto sull’asfalto. Duecento metri più in là, invece, è stata ritrovata la bicicletta, un modello da donna, completamente distrutta. Inutile l’intervento del 118: l’uomo è morto sul colpo. Mentre il conducente dell’auto è rimasto illeso. Resta ancora da capire perché l’uomo, che non aveva con sé i documenti, stesse viaggiando in bicicletta in autostrada. Certo è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

