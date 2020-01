LIVE – Lazio-Sampdoria 5-1 (Di sabato 18 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020. Alle 15 in campo Lazio e Sampdoria. Napoli-Fiorentina il big match della giornata. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020. La ventesima giornata del massimo campionato è aperta da Lazio-Sampdoria. Alle 18 in campo Sassuolo e Torino mentre in serata in programma il big match tra Napoli e Fiorentina. Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020 Di seguito il risultati delle sfide di Serie A in programma sabato 18 gennaio 2020 e valide per la ventesima giornata del campionato. (LA CLASSIFICA) Lazio-Sampdoria 5-0Sassuolo-Torino (ore 18)Napoli-Fiorentina (ore 20:45) Serie A, Lazio-Sampdoria: risultato, tabellino e marcatori Lazio-Sampdoria 5-1 Marcatori: 7′ Caicedo (L), 17′ rig. Immobile (L), 19′ Immobile (L), 54′ Bastos (L), 65′ rig. Immobile (L), 70′ Linetty ... Leggi la notizia su newsmondo

fcin1908it : LIVE Serie A, Lazio-Sampdoria 5-1: Linetty per il gol della bandiera blucerchiato - - zazoomblog : Lazio Sampdoria 4-0 LIVE: Bastos cala il poker! - #Lazio #Sampdoria #LIVE: #Bastos - fcin1908it : LIVE Serie A, Lazio-Sampdoria 5-0: tripletta di Immobile, pokerissimo biancoceleste - -