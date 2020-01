Il Medio Oriente secondo Abdallah di Giordania (Di sabato 18 gennaio 2020) Un lungo scroscio di applausi per il re di Giordania Abdallah in visita al Parlamento europeo lo scorso mercoledì, in occasione della sua quinta visita a Strasburgo. Ed è proprio in questo importante consesso internazionale che il sovrano ha ribadito quelli che sono e saranno i capisaldi giordani per una rinnovata stabilità del Medio Oriente. Una serie di “what if…” Il sovrano si è rivolto agli eurodeputati con un discorso fatto di pochi e semplici quesiti che disegnano la situazione Mediorientale, propedeutici al racconto e alle sue visioni sul Medio Oriente che circonda e assedia il piccolo regno hascemita, non immune dai drammi dell’area pur costituendone uno dei governi più illuminati e “democratici”. Il primo accento è stato ovviamente posto sulla questione israelo-palestinese: per il sovrano, da tempo, ci si è arresi all’idea di creare due Stati. Per Abdallah ... Leggi la notizia su it.insideover

