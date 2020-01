Gotti: “Il mio non è il calcio della prima repubblica: massimo risultato col minimo sforzo” (Di sabato 18 gennaio 2020) L’attuale tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, si racconta oggi al Corriere della Sera, parlando del suo modo di intendere il calcio e della scelta complessa tra il fare l’allenatore o il vice «Ho una mia visione del calcio e della vita, la fama non mi aiuta a vivere meglio». Nemmeno i soldi? «Quelli sì e anche parecchio, ma bisogna valutare e pesare. La qualità della vita è un obiettivo primario, se devo peggiorarla tanto per avere due soldi in più, che poi sono quelli che servirebbero a migliorarla, allora ci rinuncio. E c’è anche un aspetto deontologico. Non è bello che un viceallenatore prenda il posto del tecnico esonerato. Sembra che gli abbia fatto le scarpe». Gotti non apprezza quando un vice prende il posto dell’allenatore in panchina «Sembra che gli abbia fatto le scarpe». E soprattuto non apprezza il calcio al risparmio tutto italiano, quello che lui ... Leggi la notizia su ilnapolista

