Francia, Macron rischia il linciaggio a teatro: il presidente costretto alla fuga (Di sabato 18 gennaio 2020) Emmanuel Macron è stato letteralmente costretto a fuggire da teatro per evitare il linciaggio di alcuni dimostranti. Il presidente francese, sempre nell’occhio del ciclone per la riforma delle pensioni da lui proposta, ieri sera si trovava al Théatre des Bouffes du Nord per godersi l’anteprima della pièce “La Mouche” assieme a sua moglie Brigitte. A un certo punto, un gruppo di trenta persone ha cercato di fare irruzione all’interno dell’edificio. La polizia ha prontamente respinto i contestatori, ma la coppia presidenziale è stata costretta a scappare in fretta e furia per evitare il peggio e mettersi così in sicurezza. Dopo una decina di minuti, Macorn è riapparso in sala, da solo, e lì è rimasto fino al termine dello spettacolo. Il tentativo di irruzione e la fuga del presidente A segnalare ai contestatori la presenza a teatro del leader francese è stato un ... Leggi la notizia su it.insideover

