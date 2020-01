Estrazione Superenalotto oggi 18 gennaio 2020: ultimi numeri usciti e ritardatari (Di sabato 18 gennaio 2020) Estrazione Superenalotto oggi 18 gennaio 2020: ultimi numeri usciti e ritardatari oggi 18 gennaio 2020 avverrà un’altra Estrazione del Superenalotto. E torna anche in questo sabato la possibilità di vincere il jackpot milionario indovinando l’agognata sestina. Ma in tanti dovranno accontentarsi dei premi “minori” e ancora di più coloro che resteranno a bocca asciutta. In attesa di conoscere i numeri estratti, andiamo a vedere cosa è successo nel corso dell’ultima Estrazione e quali sono jackpot, numeri ritardatari e numeri più frequenti. I numeri estratti nell’ultima Estrazione del 16 gennaio 2020 Nel concorso numero 7 del 16 gennaio 2020 la sestina vincente, il jolly e il Super Star sono stati i seguenti: 22295053728377Jolly85Superstar Il jackpot della prossima Estrazione del Superenalotto La scorsa Estrazione non è stato centrato il 6, di ... Leggi la notizia su termometropolitico

