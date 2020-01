Emanuele Filiberto va avanti: corona a mia figlia Vittoria, chi contesta è pazzo (Di sabato 18 gennaio 2020) Nessuno può discutere le decisioni del Capo di casa. E lo statuto Albertino non esiste più, quindi la sedicenne Vittoria è l’erede del principe Emanuele Filiberto. E non c’è legga salica che tenga, norma comunque modificata da Vittorio Emanuele e come annuncia lo stesso figlio, Emanuele Filiberto, “questa decisione di mio padre è stata inviata a tutte le case regnanti europee e non solo, e anche al Vaticano”.Emanuele Filiberto, l’Unione monarchica italiana sostiene che la legge salica, è legata allo Statuto Albertino quindi non può essere modificata se solo con una nuova carta costituzionale del Regno.“Dal 1946 l’Italia è una Repubblica, quindi lo statuto Albertino è stato annullato contro la Costituzione italiana a firma di mio nonno Umberto II. Così oggi le regole di famiglia sono gestite esclusivamente, dato che non c’è la monarchia costituzionale, e possono essere cambiate ... Leggi la notizia su ilfogliettone

