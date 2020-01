Come la Casta si prepara a salvare Salvini sulla Gregoretti (ma non servirà) (Di sabato 18 gennaio 2020) Lunedì alle 17, a sei giorni dal voto in Emilia-Romagna e in Calabria, la Giunta del Senato presieduta da Maurizio Gasparri salverà Salvini dal processo Gregoretti su indicazione del Capitano, quello che a chiacchiere sosteneva di voler andare a processo. Essendo la giustizia amministrata in nome del popolo, è evidente che si tratta di una decisione di Casta. Così Come è evidente che la presidente del Senato Elisabetta Casellati, votando per fissare la seduta quel giorno, abbia dato un segnale molto forte a Salvini: ci vuole l’impunità. Per questo la maggioranza ha giustamente deciso di disertare la seduta. Spiega il Messaggero: Da regolamento servono otto senatori per garantire il numero legale alla seduta. I numeri non mancheranno, con una particolarità: saranno quelli del centrodestra. Che, salvo sorprese, si ritroveranno da soli a decidere sull’operato dell’ex ministro ... Leggi la notizia su nextquotidiano

