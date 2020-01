Claudia Gerini vuole boicottare Sanremo, Platinette lancia lo scoop: “La sua canzone è stata scartata da Amadeus” (Di sabato 18 gennaio 2020) Gossip di Platinette: Claudia Gerini è stata scartata dal Festival di Sanremo di Amadeus? A Italia Sì spunta lo scoop che non ti aspetti. Secondo quanto rivelato da Platinette, opinionista fisso del talk show di Marco Liorni, Claudia Gerini sarebbe stata scartata dal Festival di Sanremo 2020. Non nelle vesti di co-conduttrice bensì in quelle … L'articolo Claudia Gerini vuole boicottare Sanremo, Platinette lancia lo scoop: “La sua canzone è stata scartata da Amadeus” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Corriere : Amadeus e il polverone sul «passo indietro»: attacchi anche da Claudia Gerini e Heathe... - fanpage : #Sanremo2020 La 'vendetta' di Claudia Gerini contro Amadeus - Nena_Nina_Schi : RT @Corriere: Amadeus e il polverone sul «passo indietro»: attacchi anche da Claudia Gerini e Heather Parisi -