Bjarnason al Brescia, è ufficiale: rinforzo a centrocampo per Corini (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Brescia ha ufficializzato l'arrivo di Birkir Bjarnason. Il calciatore classe 1988 ha già conosciuto la Serie A con le maglie di Pescara e Sampdoria e per lui è un ritorno nel massimo campionato italiano: il centrocampista islandese arriva con la formula del prestito per 18 mesi e si tratta di un innesto di esperienza per la squadra di Eugenio Corini. Leggi la notizia su fanpage

BresciaOfficial : Bjarnason ingaggiato dal Brescia Calcio. Leggi il comunicato ufficiale ?? - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: BRESCIA - Ufficiale l'arrivo di Bjarnason - roma_magazine : RT @calciomercato_m: BRESCIA - Ufficiale l'arrivo di Bjarnason -