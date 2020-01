Allan, sostituito da Demme, scappa negli spogliatoi (Di sabato 18 gennaio 2020) Brutta reazione di Allan alla sostituzione come sottolineato dai commentatori di Dazn. Il centrocampista brasiliano viene rilevato da Demme al 56′ della gara contro la Fiorentina e , visibilmente deluso non si siede in panchina con i compagni, ma imbocca direttamente la strada degli spogliatoi L'articolo Allan, sostituito da Demme, scappa negli spogliatoi ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

