Vieira su Balotelli: «Difficile lavorare con lui, suo modo di penare non coincide con uno sport di squadra» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vieira, l’allenatore del Nizza in una lunga intervista ha parlato anche di Balotelli e delle difficoltà di lavorare con il calciatore L’ex calciatore dell’Inter, ora allenatore del Nizza in un’intervista rilasciata al Daily Mail ha parlato anche del Difficile rapporto con Mario Balotelli. «Il modo di pensare di Mario è complicato da far coincidere con uno sport di squadra come il calcio. E vista la filosofia che volevo mettere in pratica, l’etica del lavoro e la compattezza che avevo intenzione di costruire, è stato davvero Difficile per me lavorare con un calciatore come Balotelli. Anzi, è stato Difficile per entrambi lavorare l’uno con l’altro». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

