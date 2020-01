Uomini e Donne, Trono Classico: Tina s'infuria con Giovanna, lunedì la scelta di Giulio in diretta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Uomini e Donne, continua la discussione tra la corteggiatrice Giovanna e il tronista Giulio. Dopo aver visto l'esterna con la corteggiatrice Giulia, Giovanna ha criticato aspramente il comportamento del tronista, ancora restio dallo sbilanciarsi a proposito della scelta futura. lunedì prossimo, infatti, in diretta dalle 14.45, andrà in onda l'appuntamento speciale col dating show di Maria De Filippi, in cui il giovane rivelerà con quale delle due Donne ha intenzione di lasciare la trasmissione.La lite, tuttavia, ha cambiato presto protagonisti: la voce del tronista, infatti, si è scambiata con quella di Tina Cipollari. In un primo momento, l'opinionista ha preferito non esprimere la propria preferenza sulla scelta del tronista. "Sono due ragazze valide, non ho voglia di discutere col pubblico", la risposta alla domanda della conduttrice. Dopo che Gianni ha rivelato di sperare che ... Leggi la notizia su blogo

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - FiorellaMannoia : ?? @luca_paladini4 @amrefit Fiorella Mannoia a TPI: “Il mio viaggio in Kenya con Amref, dove gli uomini combattono… - nzingaretti : Per la Calabria Pippo Callipo e tutti i candidati hanno un obiettivo semplice: lottare e cambiare per fermare l'emi… -