Tasse giù per 16 milioni di dipendenti Conte: «Solo primo passo, ora l’Irpef» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Interessati i redditi tra 8.200 e 40 mila euro lordi l’anno. Beneficio massimo da 100 euro al mese. Chi ha già il bonus da 80 euro ne incasserà altri 20. Ma restano fuori gli incapienti, quelli che hanno un reddito così basso da non pagare le imposte Leggi la notizia su corriere

