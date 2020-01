Simona Ventura a processo per evasione fiscale: “Ha smesso di pagare” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Ha smesso di pagare il debito tributario”. Questo l’addebito mosso nei confronti della nota conduttrice Simona Ventura, che deve difendersi dall’accusa di evasione fiscale. Simona Ventura di nuovi nei guai con il Fisco. La nota conduttrice “ha smesso di pagare” il debito tributario, il che comporta la “decadenza” per lei “dal beneficio della rateizzazione”. E’ … L'articolo Simona Ventura a processo per evasione fiscale: “Ha smesso di pagare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

news_confusenet : Simona Ventura nei guai con il fisco: ha smesso di pagare il suo debito - SignorelliMario : RT @SkyTG24: Simona Ventura a processo, pm: “Ha smesso di pagare debito tributario” -