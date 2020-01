Sci alpino, Matthias Mayer sorprende Pinturault nella combinata di Wengen. Podio stregato per Tonetti, Paris nei 15 (Di venerdì 17 gennaio 2020) La combinata di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 si è rivelata una delle gare più spettacolari di questa stagione, senza ombra di dubbio. Dopo la prima manche di discesa disputata nel corso della mattinata elvetica, conclusa in vetta con mezzo secondo di margine sul più immediato inseguitore, Matthias Mayer ha continuato a stupire anche nello slalom. L’austriaco ha messo in scena una prova decisamente superiore alle attese, su una pista tecnica e con pendenze severe, andando a precedere il pericolo pubblico numero uno in questa specialità, Alexis Pinturault. Il francese infatti chiude nella piazza d’onore a soli 7 centesimi dal rivale, dopo aver preso il via nello slalom con un margine da recuperare di ben 1.68. Il transalpino non coglie, quindi, la decima vittoria in combinata (inseguendo le 11 del record-man Marc Girardelli) ma ... Leggi la notizia su oasport

