Scandalo a Uomini e Donne | Armando smaschera Veronica | ‘dillo chi ti mantiene da 5 anni…’

Scandalo a Uomini e Donne - arriva l’ultimatum di Maria De Filippi : ‘Deve chiudersi…’ : Le segnalazioni su Armando Incarnato Gran parte del terzo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne è stato dedicato alla sfilata delle dame, ma anche Armando Incarnato. Su quest’ultimo, infatti, in studio sono giunte una serie di segnalazioni fatte da un paio di signore del parterre senior, ma pure da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. In pratica gira voce che il cavaliere napoletano avrebbe una fidanzata al di fuori del dating ...

Scandalo a Uomini e Donne : Anna Tedesco tradisce la De Filippi - Gianni Sperti come una furia : Ancora un colpo di scena a Uomini e Donne. Questa volta, protagoniste di una forte discussione sono Anna Tedesco e Gemma . Le due dame non sono mai andate d’accordo e l’ultimo litigio riguarda Marcello. La Galgani durante la settimana si è sentita al telefono con il suo nuovo corteggiatore ma quest’ultima le ha chiesto espressamente un’esclusiva. Questo non è avvenuto perché si scoprirà che il cavaliere sente anche ...

Scandalo Tina Cipollari : ‘Si è fatta vedere senza slip dai maschi di Uomini e Donne’. Ecco cosa è successo dietro le quinte : Gemma Galgani cambia pagina dopo Juan Luis Ciano Dopo la lunga pausa natalizia il dating show Uomini e Donne è tornato nella sua normale programmazione. Nel primo appuntamento del 2020 i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere il Trono over di Uomini e Donne. Protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Juan Luis Ciano che hanno avuto un confronto a tu per tu e alla fine la dama gli ha dato il ben servito. Dopo averlo ...

Scandalo Uomini e Donne - spunta la confessione : ‘Gemiti nel bagno - è stato beccato così’. Batosta per Gemma Galgani : Gemma Galgani protagonista del Trono over di Uomini e Donne In questi anni di programmazione del Trono over di Uomini e Donne, I telespettatori hanno avuto modo di vedere tanto trash. Infatti Gemma Galgani è stata la preda preferita di Tina Cipollari che più volte le ha fatto dei gavettoni. Ma anche la dama torinese ha dato del duo, ad esempio la scorsa stagione quando è rimasta praticamente in mutande durante una sfilata sulla passerella. Ma ...

Scandalo a Uomini e Donne - lite furibonda : “Hai fatto la mantenuta e ti sei presa un uomo impegnato”. Arriva la denuncia : A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Da giorni suoi social non si parla d’altro ovvero della vacanza lussuosa di Teresa Langella. La giovane napoletana è stata duramente attaccata per la sua partenza insieme al suo fidanzato Andrea, sia da parte dei fan che dalla ex tronista Mara Fasone. Vediamo nei dettagli cosa è successo. Duro scontro tra le due ex troniste di Uomini e Donne Teresa Langella non è di certo una che le ...

Gemma e Juan Luis hanno avuto un momento di passione | Scandalo a Uomini e Donne : Gemma Galgani e Juan Luis hanno avuto un momento di passione, a dichiararlo è la stessa Gemma, che accusa Juan Luis di averlo voluto tenere nascosto fino ad oggi. Scopriamo perché con queste anticipazioni della puntata che fanno Scandalo. Tra poco tornerà in onda Uomini e Donne e fan sono già tutti attaccati agli schermi […] L'articolo Gemma e Juan Luis hanno avuto un momento di passione | Scandalo a Uomini e Donne proviene da ...

Scandalo a Uomini e Donne - lite in studio - Maria De Filippi furiosa lo caccia : ‘Non tornare mai più…’ : Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato La scorsa settimana nello studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrati i nuovi appuntamenti del Trono over di Uomini e Donne. Delle puntate che hanno decretato l’addio di un altro cavaliere. Stiamo parlando di Armando Incarnato che 15 giorni prima aveva smascherato Juan Luis Ciano. Quest’ultimo, stando al napoletano, mandava dei messaggi compromettenti a sua sorella Tina, ma anche ad ...

“Tutto finto!”. Scandalo a Uomini e Donne - la prova che inchioda le due corteggiatrici : Scandalo in arrivo a Uomini e Donne. Sotto i riflettori il trono di Carlo Pietropoli. Il tronista non c’entra nulla però. Nella barando finiscono Jessica Nogueirao e Chiara Cainelli. Le due ragazze infatti si sono viste durante queste festività, e a farlo notare è stata la prima postando sul proprio Instagram un selfie con la seconda. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che entrambe corteggiano lo stesso tronista a Uomini e Donne, cioè ...

Scandalo Maria De Filippi : ‘Dopo Uomini e Donne ho tentato il suicidio. Quel che mi ha fatto è da incubo’. Parte la querela. : Nicole Mazzocato e i tentati suicidi Qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato ha fatto delle dichiarazioni davvero sconvolgenti: “Ho tentato il suicidio!”. Affermazioni fatte alla conduttrice e ballerina Lorella Boccia durante l’intervista a Rivelo, la trasmissione TV trasmessa su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Uno dei momenti più bui della sua vita è stato dopo la sua Partecipazione al ...

Scandalo Uomini e Donne - Tina Cipollari e Juan Luis a letto insieme? ‘Con me non si addormenta…’ : Terremoto al Trono over di Uomini e Donne La posizione di Juan Luis all’interno del Trono over di Uomini e Donne si è complicata del tutto. Il cavaliere che frequenta Gemma Galgani ha raggiunto la dama a Torino la settimana scorsa per dimostrarle il suo interesse. Ma sembra proprio che l’incontro senza telecamere non avrebbe soddisfatto le aspettative della piemontese. Infatti quest’ultima in studio ha raccontato che, una volta a ...

Scandalo a Uomini e Donne - si è messa nuda in cam : ”L’ho fatto quando stavo con Giorgio” : Scandalo a Uomini e Donne: l’ex di Giorgio Manetti si denuda sui social I colpi di scena al trono over non finiscono mai. Un ex protagonista di Uomini e Donne ha lasciato i suoi follower senza parole mostrandosi in un video completamente nuda. Stiamo parlando di Gabria Gagliardi , ex dama del Trono over, che […] L'articolo Scandalo a Uomini e Donne, si è messa nuda in cam: ”L’ho fatto quando stavo con Giorgio” proviene da ...

Scandalo a Uomini e Donne - scoperte le chat di Juan Luis : rissa sfiorata dietro le quinte : Juan Luis, il nuovo ed affascinante cavaliere di Uomini e Donne, avrebbe preso in giro tutti. Armando Incarnato, infatti, all’interno dello studio ha portato una forte segnalazione dove stando alle sue parole, l’uomo pare abbia contattato una misteriosa donna di Firenze. Il 40enne napoletano avrebbe anche le prove di quanto detto, mostrando a tutti le […] L'articolo Scandalo a Uomini e Donne, scoperte le chat di Juan Luis: ...

Scandalo a Uomini e Donne : Gemma Galgani ha mentito a Maria De Filippi - il web in rivolta : Gemma Galgani ha mentito a Maria De Filippi Gemma Galgani è finita ancora una volta al centro di una grossa polemica sul web. Per quale ragione? La rivolta sui social è nata dopo il suo strano comportamento durate la puntata del Trono over di Uomini e Donne trasmessa su Canale 5 nel pomeriggio di giovedì […] L'articolo Scandalo a Uomini e Donne: Gemma Galgani ha mentito a Maria De Filippi, il web in rivolta proviene da KontroKultura.

Scandalo a Uomini e Donne - Tina Cipolalri confessa : ‘Juan è da scoprire - ecco cosa è successo tra noi’. La decisione di Gemma : Gemma Galgani smette di seguire su IG Juan Luis Ciano Anche se Gemma Galgani ha avuto un colpo di fulmine per Juan Luis Ciano, nelle ultime ore è accaduto qualcosa di incredibile. Ebbene sì, la dama torinese del Trono over di Uomini e Donne ha smesso di seguirlo su Instagram. Per quale motivo? Per caso […] L'articolo Scandalo a Uomini e Donne, Tina Cipolalri confessa: ‘Juan è da scoprire, ecco cosa è successo tra noi’. La ...