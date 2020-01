Sanremo 2020, Giovanna Civitillo sarà a La Vita in Diretta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Durante tutta la durata di Sanremo 2020 Giovanna Civitillo, moglie del conduttore di Amadeus, sarà ospite speciale di Milly Carlucci e di Alberto Matano a La Vita in Diretta dove ovviamente si parlerà anche del tanto atteso festival. Sanremo 2020 e Giovanna Civitillo Con uno sketch ironico La Vita in Diretta ha fatto sapere che, per tutta la durata del Festival di Sanremo 2020, Giovanna Civitillo (moglie del direttore artistico di Sanremo 2020 Amadeus) sarà ospite al programma in qualità di “first lady del Festival”. Nel simpatico video lanciato dal programma si sente Giovanna lamentarsi scherzosamente per i troppi impegni causati dal Festival ad Amadeus: “Non c’è mai. Se c’è o canta, o ascolta la musica o è al telefono, capisci? Con chi? Con Fiorello, con tutti!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@VitainDiretta) in ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' - heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus -