Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello e la gaffe su Mahmood – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Manca meno di un mese alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e già i protagonisti di quest’anno ci deliziano con delle gaffe davvero imbarazzanti. È il caso di Francesca Sofia Novello, una tra le 10 donne scelte da Amadeus per affiancarlo. La bella 26enne lombarda, durante la conferenza stampa, avrebbe sbagliato il nome del vincitore dello scorso anno. Il vincitore di Sanremo 2019 è Mohamed La modella, infatti, avrebbe erroneamente confuso Mahmood con un certo “Mohamed”. La gaffe abissale non è di certo passata inosservata, scatenando qualche dubbio sulla reale conoscenza di Francesca Sofia Novello sulle canzoni e i cantanti di Sanremo. La ragazza, attualmente fidanzata con il campione di Moto Gp, Valentino Rossi, ha confuso, dunque, l’ormai famosissimo cantante Mahmood che ci ha fatti cantare e ballare per tutto il 2019 con il singolo ... Leggi la notizia su trendit

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus -