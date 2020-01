Palermo: vessazioni e maltrattamenti a un anziano, chiuso ospizio ‘Anni azzurri’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – Chiude l’ospizio ‘Anni azzurri’ di Palermo, al centro della vicenda scoperta di recente dei maltrattamenti e le vessazioni a un anziano ospite della struttura. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento, emesso con apposita ordinanza dal Comune di Palermo, di ‘cessazione attività” delle struttura di via Benedetto Marcello, il cui titolare risulta indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura cautelare del Divieto di Dimora nei Comuni di Palermo, Bagheria, Altofonte, Monreale, Ficarazzi e Villabate.Il provvedimento fa seguito alle indagini condotte dai poliziotti del Commissariato di P.S. ‘Zisa-Borgo Nuovo” che avevano accertato condotte vessatorie e mortificanti nei confronti, in particolare, di un anziano degente, peraltro sofferente e disabile.Nello specifico, la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

