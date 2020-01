No, Salvini, la Consulta non è una «sacca di resistenza del vecchio sistema»: difende la Costituzione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Matteo Salvini ha un nuovo obiettivo. I giudici della Corte Costituzionale. Ovvero, le 15 persone che difendono la nostra carta costituzionale. Secondo il leader della Lega, dopo la bocciatura del referendum della Lega che presentava degli elementi che manipolavano la Costituzione, la Consulta non è altro che «una sacca di resistenza del vecchio sistema». LEGGI ANCHE > Il referendum della Lega sulla legge elettorale è stato dichiarato incostituzionale sacca di resistenza, la nuova definizione della Consulta da parte di Salvini «La Consulta è una delle ultime sacche di resistenza del vecchio sistema – ha detto Salvini nel corso di un evento elettorale a Catanzaro, in Calabria, dove il 26 gennaio prossimo sono in calendario le elezioni regionali – e dice che di legge elettorale, di Parlamento e di governo, si possono occupare solo i partiti, non gli italiani, che non devono ... Leggi la notizia su giornalettismo

