Napoli-Lazio orario e tv: data, programma e streaming Coppa Italia 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) In seguito agli incontri di questa settimana è stato stabilito il primo quarto di finale della Coppa Italia 2019-2020: sarà la sfida tra Napoli e Lazio a designare la prima semifinalista. L’incontro si svolgerà allo stadio San Paolo di Napoli in data 21 gennaio con un orario d’inizio alle 20.45. Andiamo ora a presentare nel dettaglio il programma del match, facendo anche riferimento alle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Entrambe le squadre hanno guadagnato l’accesso alla fase successiva della competizione con estrema facilità: il Napoli ha sconfitto a domicilio il Perugia per 2-0 con la doppietta di Insigne, mentre la Lazio ha travolto la Cremonese per 4-0 con le reti di Patric, Parolo, Immobile e Bastos. La partita di martedì prossimo si giocherà a distanza di dieci giorni dal confronto di campionato dell’Olimpico, vinto nel finale dal team di ... Leggi la notizia su oasport

