L’Europa investe 50 milioni sulla concorrente locale di Uber (Di venerdì 17 gennaio 2020) (Photo Credit: Bolt) La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha messo sul piatto 50 milioni di euro di finanziamento per i piani di espansione di Bolt, la startup estone attiva nel settore del ride hailing e della mobilità on demand, ma soprattutto tra le principali concorrenti europee del colosso californiano Uber. Nata nel 2013 con l’idea di mettere in rete su un’unica piattaforma i servizi taxi delle città di Tallinn e Riga, la compagnia Bolt è arrivata nel tempo ad affermarsi in diversi ambiti come quello delle consegne cibo e degli scooter elettrici, e oggi è presente in 35 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente, America del Nord e Australia. In sette anni di attività, la startup, che in precedenza era conosciuta come Taxify, è riuscita a chiudere finanziamenti per oltre 244 milioni di dollari, come riporta il sito Crunchbase, e oggi impiega oltre un milione di autisti in tutto ... Leggi la notizia su wired

