La forma delle tue unghie dice molto di te (Di venerdì 17 gennaio 2020) La forma del tuo viso, il colore dei tuoi occhi e molte altre caratteristiche fisiche del tuo corpo possono dire molto su di te. Potresti anche non essere consapevole di questi aspetti della tua vita ma conoscerli ti permetterà di scoprire te stesso e riflettere su quello che fai. Un’altra caratteristica che può essere aggiunta a tale elenco è la forma delle unghie. Ecco i diversi tipi di un’unghie e ciò che rivelano di te: 1. Quadrate Sei una persona che si distingue sempre nella folla, spesso sperando di essere riconosciuta per i propri talenti e abilità. I tuoi atteggiamenti così seri sono giudicati male dalle persone. Pensano che tu sia molto riservato e percepiscono che non sei molto empatico. Tuttavia, questo è solo perché non sono in grado di capire la tua personalità. La tua ... Leggi la notizia su bigodino

DRepubblicait : Michelle Obama compie 56 anni: l'ex First Lady è più in forma che mai e potrebbe vincere... un Oscar [aggiornamento… - fachetti3333 : il 17 gennaio. È la giornata della prevenzione delle calamità e del volontario, ed è la giornata della polpetta di… - milanbeffato : RT @smxworld: Under è forte SE entra in forma. SE fa vita d’atleta. SE sente la fiducia dell’ambiente. In definitiva è una scommessa e io… -