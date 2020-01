Incontro shock per due sommozzatori: “l’anaconda lunga 7 metri” VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Due sommozzatori brasiliani si sono ritrovati di fronte ad un’enorme e pericolosa anaconda, ma hanno preferito avvicinarsi per girare un VIDEO L’anaconda ripresa in Brasile (Fonte: YouTube, CGTN) Due sommozzatori brasiliani, che corrispondono ai nomi di Bartolomeo Bove e Juca Ygarape, si erano immersi nelle acque del fiume Formoso, per ritrovarsi improvvisamente, un enorme serprente di fronte. Si tratta di un esemplare di anaconda verde, specie che può arrivare a misurare 9 metri di lunghezza e pesare anche 250 chili. Quella che i sommozzatori hanno avuto di fronte invece, è lunga sette metri circa, ed il peso stimato è di circa 90 kg. Per fortuna, il serpente al momento non aveva intenzioni belliche e si è fatto affiancare dai due uomini, che hanno ben pensato di girare anche un VIDEO per mostrarlo al pubblico. Intanto, a proposito di internet ... Leggi la notizia su chenews

