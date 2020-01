“Il principe Harry ha offeso tutta l’Inghilterra". I social contro il duca - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Carlo Lanna Sono tante le critiche ricevute dal mondo dei social in merito all'ultima apparizione ufficiale del principe Harry e nell'occhio del ciclone è finita persino una vecchia canzone dei Stone Roses Non si può più tornare indietro. Dopo il summit che si è svolto lunedì, è stata ufficializzata l’uscita dalla famiglia reale per il principe Harry e Meghan Markle. Un’uscita di scena che è diventata un caso nazionale, arrivando a popolare tutte le prime pagine dei giornali. Gli scandali della Corte inglese hanno sempre destato interesse, questo è vero, ma quello che è accaduto a Harry e Meghan, pare che sia stata una "tragedia" annunciata, almeno come affermano gli esperti e i giornalisti di settore. Ma è il popolo del web che non perdona. Da lì si erge un coro di voci e di dissidenti che non sono proprio riusciti a digerire la scelta del principe e dell’ex attrice che si ... Leggi la notizia su ilgiornale

