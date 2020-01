Il paradiso delle signore, Lupano a Vieni da me: “Amo Luciano perché…” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giorgio Lupano de Il paradiso delle signore a Vieni da me: “Luciano Cattaneo mi piace perché somiglia a mio padre” Nella puntata di oggi di Vieni da me, 17 gennaio, Caterina Balivo ha avuto ospite alla famosa cassettiera Giorgio Lupano. L’attore da due stagioni presta il volto al personaggio di Luciano Cattaneo ne Il paradiso delle signore. Durante l’intervista ha parlato proprio del ragioniere ed ha spiegato che questo ruolo gli piace perché Luciano Cattaneo gli ricorda il padre. Nello specifico l’attore ha dichiarato: “Lui somiglia tantissimo a mio padre, mi sono un po’ ispirato a lui: anche mio padre ha un forte senso del dovere e della famiglia.” L’attore ha continuato spiegando che per tratteggiare il suo personaggio ha aggiunto un po di ironia in più mentre per quanto riguarda le scelte del suo personaggio non sempre ci si ... Leggi la notizia su lanostratv

