Grande Fratello Vip: Signorini fa un appello a Giancarlo Magalli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alfonso Signorini chiama Giancarlo Magalli al GF Vip: “Questa casa ti aspetta” E’ da poco iniziata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. E a inizio trasmissione Alfonso Signorini ha voluto chiedere delucidazioni a Adriana Volpe sulle sue ultime clamorose rivelazioni fatte su Giancarlo Magalli. La donna, anche stasera, non ha certo negato che i rapporti con il suo collega sono davvero ai minimi termini. Comunque sia il conduttore del GF Vip si è dimostrato assai ottimista che i due possano trovare una soluzione alle loro divergenze: “Siete due persone molto intelligenti…Ci avete divertito tanto…Non posso pensare che non possiate dialogare…” Per tale ragione l’uomo ha colto la palla al balzo per fare anche un accorato appello al presentatore de I Fatti Vostri: “Giancarlo questa casa ti aspetta…” ... Leggi la notizia su lanostratv

