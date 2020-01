Grande Fratello Vip 2020 | puntata 17 gennaio | Elisa De Panicis e Sergio Volpini eliminati

Grande Fratello Vip - eliminata Elisa De Panicis : l’influencer di Solaro : È la prima eliminata del Grande Fratello Vip 4, Elisa De Panicis è uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Si conclude così il reality del l’influencer legata a Solaro per aver trascorso qui i primi anni della sua vita nonché ex fiamma di Ronaldo. Il verdetto è arrivato venerdì sera al termine di 48 ore di telefoto. In appena 11 giorni la De Panicis non è certo passata inosservata al Grande Fratello Vip soprattutto per i suoi ...

Grande Fratello Vip 2020 - quarta puntata in diretta – Fuori Elisa e Sergio : Alfonso Signorini - quarta puntata GF Vip 2020 quarta puntata per il Grande Fratello Vip 2020 e nuovo liveblogging su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.44: Alfonso Signorini dà il via alla quarta puntata con il sommario della serata. Il conduttore, dopo aver ...

Concorrenti riesumati dal Grande Fratello Vip | Decisione finale : Salvo Veneziano ha pagato caro le sue frasi choc pronunciate a Elisa De Panicis ma al popolo del web questo non basta e si chiede la testa anche degli altri tre Concorrenti: Sergio Volpini, Patrick Ray e Pasquale Laricchia. Il Grande Fratello, però, ha riservato per loro una simbolica ‘punizione’. Dalle ‘chiacchiere di spogliatoio’ fatte […] L'articolo Concorrenti riesumati dal Grande Fratello Vip | Decisione finale proviene da ...

Rita Rusic faccia a faccia con Vittorio Cecchi Gori | Colpo di scena al Grande Fratello Vip : Una donna tutta d’un pezzo, che mostra una corazza dura fuori ma molto dolce e fragile dentro, oltre che bella ed elegante: Rita Rusic ha un faccia a faccia con Vittorio Cecchi Gori. Un incontro davvero emozionate per il pubblico Un faccia a faccia dolce e commovente che riconcilia i due ex innamorati, Rita Rusic […] L'articolo Rita Rusic faccia a faccia con Vittorio Cecchi Gori | Colpo di scena al Grande Fratello Vip proviene da ...

Grande Fratello Vip 4 - Adriana Volpe su Giancarlo Magalli : “Sono pronta ad avere un confronto con lui” : Al “Grande Fratello Vip 4”, Adriana Volpe si è detta pronta ad avere un confronto con Giancarlo Magalli. Tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli potrebbe, finalmente, arrivare un chiarimento, nella Casa del “Grande Fratello Vip 4”, dove la conduttrice è reclusa come concorrente da quasi due settimane. Adriana Volpe: “Magalli non mi ha mai cercato […] L'articolo Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe su Giancarlo ...

Grande Fratello Vip 2020 - Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori : "Sono contenta che adesso abbiamo un rapporto vero - di rispetto" : Rita Rusic ha ricevuto, a sorpresa, la visita inaspettata dell'ex marito, Vittorio Cecchi Gori. Dopo un periodo di incomprensioni, a causa di un malore dell'uomo, c'è stato un riavvicinamento, negli ultimi anni, tra i due, dopo anni di lontananza."Ora siamo in ottimi rapporti, nella sua completezza, a 360 gradi, è stata la donna più importante della mia vita" ha ammesso in un video messaggio che lei ha ascoltato nel Confessionale. prosegui la ...

Grande Fratello Vip - Miriana Trevisan spinge Pago da Serena Enardu : “Se la ami - torna da lei” : L'ex del cantautore, nonché mamma del bambino che hanno avuto insieme, fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip raccontando una storia molto toccante e privata relativa alla vita di Pago. Poi, prima di andare via, gli dà un consiglio sulla sua situazione sentimentale, con una chiaro riferimento a Serena Enardu.Continua a leggere

Adriana Volpe a ruota libera su Giancarlo Magalli | L’invito al Grande Fratello Vip : Non solo una puntata di sorprese ma anche di rivelazioni: Alfonso Signorini non tralascia il racconto che Adriana Volpe ha fatto con Barbara Alberti del suo rapporto professionale con Giancarlo Magalli. “Facevano il record d’ascolti del daytime di rai2, le mie rubriche facevano fare I PUNTI, ma Magalli ha cominciato: Togliete la Volpe!’”. È arrivato […] L'articolo Adriana Volpe a ruota libera su Giancarlo Magalli | ...

Grande Fratello Vip 2020 - il tenero e intenso incontro tra Pago e Miriana Trevisan : "Indispensabile, presente e forte"Ecco gli aggettivi usati da Pago nel parlare di Miriana Trevisan durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2020, il tenero e intenso incontro tra Pago e Miriana Trevisan pubblicato su Gossipblog.it 17 gennaio 2020 22:21.

Grande Fratello Vip : Signorini fa un appello a Giancarlo Magalli : Alfonso Signorini chiama Giancarlo Magalli al GF Vip: “Questa casa ti aspetta” E’ da poco iniziata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. E a inizio trasmissione Alfonso Signorini ha voluto chiedere delucidazioni a Adriana Volpe sulle sue ultime clamorose rivelazioni fatte su Giancarlo Magalli. La donna, anche stasera, non ha certo negato che i rapporti con il suo collega sono davvero ai minimi termini. Comunque sia il ...