Fermati dopo fuga, cocaina e soldi in auto: arrestate due persone (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Non si sono Fermati all’alt intimato dai Carabinieri e hanno tentano la fuga a bordo della loro auto ma, dopo un breve inseguimento, sono stati Fermati e trovati in possesso di 76 dosi di cocaina e denaro contante. In manette sono finiti due romani, di 44 e 42 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle aree comprese tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Prato Fiorito, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno notato i due uomini a bordo di un’autovettura percorrere via Polizzi Generosa e hanno deciso di fermarli per un controllo. Alla vista dei Carabinieri, i due hanno tentato di eludere l’alt, ... Leggi la notizia su romadailynews

