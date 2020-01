Controlli dei Nas a Napoli, chiusa pizzeria invasa da blatte sul lungomare (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – pizzeria chiusa perché invasa da blatte. Nei giorni 11 e 12 gennaio scorsi, a Napoli, nel corso di un’attivita’ programmata col personale dell’Asl Napoli 1 Centro- Dipartimento di prevenzione, militari del NAS hanno proceduto al controllo congiunto di alcuni esercizi commerciali, a conclusione delle cui verifiche è emerso quanto indicato per ciascuno di essi: a carico di una pizzeria-trattoria ubicata nei pressi del lungomare, si e’ proceduto alla chiusura dell’intera attivita’ per le gravi condizioni igienico sanitarie e strutturali del servizio igienico, risultato invaso da blatte; in una pasticceria, con annesso laboratorio, ubicata in zona Posillipo, si e’ proceduto a sequestrare 90 chili di prodotti dolciari privi di rintracciabilita’ alimentare, e a prescrivere alla parte la risoluzione di carenze igienico sanitarie e strutturali; in ... Leggi la notizia su anteprima24

