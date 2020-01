Calcio, il cadavere di un uomo in acqua sotto un ponte: indagano i carabinieri (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, venerdì 17 gennaio, a Calcio, in provincia di Bergamo. Non si conosce l'identità della vittima: il corpo è stato notato poco prima delle 7, ma i soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul caso indagano i carabinieri. Leggi la notizia su fanpage

Ferdi_Fe27 : RT @fabiofoti_1967: Salutami il cadavere della mammina,handicappato mentale... -