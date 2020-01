Better Call Saul rinnovato per una sesta e ultima stagione, chiude il prequel di Breaking Bad (Di venerdì 17 gennaio 2020) Notizia funesta per i fan di Breaking Bad dall'incontro tenuto da AMC al TCA (Television Critics Association) winter press tour: la serie prequel Better Call Saul chiude. Ma non sarà una chiusura rapida e traumatica, la serie è stata infatti rinnovata per una sesta e ultima stagione, che sarà composta da 13 episodi (tre in più rispetto al solito), che entrerà in produzione nei prossimi mesi e arriverà nel 2021.Un annuncio fatto per tempo per permettere a tutti, autori, attori, spettatori, di prepararsi e che permetterà ai fan di vedere in un'ottica diversa i 10 episodi della quinta stagione che debutteranno il 24 e 25 febbraio su AMC (in Italia il 25 febbraio su Netflix). In questa stagione Jimmy McGill (Bob Odenkirk) decide di trasformarsi in Saul Goodman e di usare questo pseudonimo per i suoi affari legali. Un cambio che toccherà profondamente tutti quelli che gli sono accanto e ... Leggi la notizia su blogo

