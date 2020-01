Arsenal: l’importanza di Lacazette nella manovra (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lacazette è importantissimo per lo stile tattico del nuovo Arsenal. Arteta vuole attaccanti che sappiano dialogare sul breve Arteta all’Arsenal sta introducendo un calcio di possesso ispirato al gioco di posizione (in pieno stile Guardiola). Vuole una squadra che muova con la palla la struttura difensiva avversaria, trovando l’uomo libero alle spalle della linea di pressione avversaria. Si vedono tante combinazioni di prima con gli attaccanti vicini tra di loro. Proprio per questo, Lacazette è molto importante nei fraseggi dell’Arsenal. Si tratta infatti di un attaccante bravo a giocare spalle alla porta e con una visione di gioco eccezionale. Un esempio nella slide sopra, in cui viene incontro e cambia il campo sul lato di Pepe. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

