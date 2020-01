Arrestato a Limbiate per una rapina di 13 anni fa in Perù (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ha commesso una rapina 13 anni fa in Perù, è stato Arrestato l’altra mattina a Limbiate I carabinieri di Desio hanno Arrestato a Limbiate un 32enne peruviano in seguito a un mandato di cattura internazionale dell’Interpol. Nel 2006 l’uomo aveva messo a segno una rapina in Perù. Con altre cinque persone aveva sottratto una grande quantità di soldi a un uomo che li teneva nascosti nella tasca dei pantaloni. Dopo molti anni le forze dell’ordine peruviane sono riuscite a rintracciare il 32enne a Limbiate, dove viveva da anni e dove risultava regolare. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

