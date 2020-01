Amadeus: "Non sono sessista. A Francesca volevo fare un complimento: lo rifarei. Sono stato frainteso" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nessuna intenzione di offendere le donne, soltanto un equivoco. Anche perché Sanremo vuole celebrare i diversi aspetti della sensibilità femminile. Amadeus prova a smorzare i toni della polemica sollevata dalle parole che ha rivolto in conferenza stampa a Francesca Sofia Novello, modella 25enne, legata sentimentalmente a Valentino Rossi, una delle donne che condivideranno con lui il palco. Presentandola, ha spiegato di “averla scelta per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro”. Affermazioni che hanno incendiato i social, tra accuse di “sessismo”, “superficialità” e “ritorno al Medioevo”. E intanto scoppia il caso Elisabetta Gregoraci che denuncia di essere stata esclusa dall’AltroFestival di Nicola Savino per motivi “politici”.“Mi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

