Aggressioni in corsia, il grido d’aiuto della Cgil per gli operatori sanitari (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è un intervento della Cgil in merito all’ennesima aggressione a danno di operatori sanitari, avvenuta ieri nella S.C. di Broncologia dell’Azienda O.U. Ruggi di Salerno. La siglia sindacale nell’esprimere la sua più totale solidarietà ai colleghi aggrediti in maniera vile e vigliacca, stigmatizza con forza questo ennesimo episodio di violenza gratuita perpetrata ai danni di operatori mentre prestavano la loro attività lavorativa .“La situazione è diventata non più sostenibile”- si legge in un comunicato stampa -“Siamo al punto che non è più possibile esercitare la nostra professione in maniera serena a causa di pochi incivili, che però con i loro atteggiamenti inqualificabili portano danni a tutta l’utenza oltre che ai professionisti della sanità”. La Cgil parla di stato di emergenza: “A questo ... Leggi la notizia su anteprima24

elalippolis : RT @Shamus02338862: @ChiodiDonatella Nuova strategia contro le aggressioni in corsia? ?? - Shamus02338862 : @ChiodiDonatella Nuova strategia contro le aggressioni in corsia? ?? - fritzfranz67 : RT @szampa56: Chi aggredisce medici e infermieri sconti la pena in lavori socialmente utili in corsia e non solo. Oggi sul ?@Corriere? qual… -