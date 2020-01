A Civita Castellana hanno minacciato di morte la consigliera contraria a tagliare i viaggi della memoria ad Auschwitz (Di venerdì 17 gennaio 2020) La chiamano la «Anna Frank dai capelli rossi della Tuscia», oppure la «sinistrata» ma arrivano ad augurarsi di vederla «stesa sul marmo». Lei e, manco a dirlo, con lei la sua famiglia. La colpa della consigliera comunale di Civita Castellana, Vanessa Losurdo, è essersi opposta alla giunta guidata da Lega e Fratelli d’Italia quando quest’ultima ha deciso di abolire i viaggi della memoria delle scuole nei campi di sterminio nazisti. La giunta comunale sostiene di aver dovuto tagliare proprio i viaggi della memoria per motivi «non ideologici» ma per «ragioni di bilancio». Lei e l’altro consigliere comunale di minoranza si sono opposti, sottolineando che nel corso degli anni ben 300 ragazzi di Civita Castellana hanno partecipato al progetto. Ovviamente, non c’è stato nulla da fare anche se ora il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha preso posizione contro la ... Leggi la notizia su open.online

