Una via per Bettino Craxi a Milano? Non basta il tempo per riabilitarlo (Di giovedì 16 gennaio 2020) A 20 anni dalla morte di Bettino Craxi a Milano, sua città natale, ha ripreso vigore il dibattito sull'opportunità di dedicargli una via o una piazza. Sono però tanti, troppi, i giudizi contrastanti sulla figura dello storico segretario del Partito socialista italiano. E di sicuro non basta il solo scorrere del tempo per riabilitare una figura così "ingombrante" e controversa. Leggi la notizia su fanpage

stanzaselvaggia : Ecco il giornalino della parrocchia di Vanzaghello (Milano), che inneggia al maschio bianco, etero e ARMATO, parago… - emergenzavvf : #Roma #16gennaio 5:40, intervento dei #vigilidelfuoco in via Salita di Castel Giubileo per uno smottamento di terre… - AnnaAscani : Quando la #scuola diventa ghetto fallisce nella sua missione. L'istituto Via #Trionfale ha modificato la presenta… -