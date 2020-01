Terremoto in tempo reale, scossa in Puglia, trema la terra nel barese (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato nelle prime ore di stamattina una scossa in provincia di Bari. L’evento sismico, di magnitudo 2.2, si è verificato alle ore 6.00 di stamattina a soli 4 chilometri da Alberobello in provincia di Bari. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 20 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sono stati Alberobello, Noci, Putignano, Locorotondo, Castellana Grotte in provincia di Bari, Cisternino e Fasano in provincia di Brindisi e Martina Franca e Crispiano in provincia di Taranto. L’evento sismico, che ha colpito la zona dei trulli del barese, non ha provocato danni né a cose né a persone. Non sono state segnalate, fino ad ora, ulteriori scosse nell’area a sud di Bari. Gli esperti non escludono, che nel corso della giornata, si possano ripetere eventi anche di ... Leggi la notizia su baritalianews

