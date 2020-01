Teheran, aereo abbattuto da due missili: richiesto un risarcimento all’Iran (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una richiesta di risarcimento per le vittime dell’aereo abbattuto da due missili in Iran. Questa la richiesta presentata dai Paesi nei confronti del governo di Teheran, al quale viene anche richiesto il pieno riconoscimento della responsabilità dei fatti. Il boeing 737 è stato abbattuto da due missili lo scorso 8 gennaio. Inizialmente il dramma era stato classificato come incidente, solo pochi giorni dopo la verità: l’aereo era stato abbattuto. aereo abbattuto: richiesto risarcimento A presentare il conto salatissimo al governo di Teheran, sono i Paesi di origine delle vittime dello schianto del Boeing 737, abbattuto con a bordo 176 persone lo scorso 8 gennaio. Si tratta di Canada, Regno Unito, Afghanistan, Svezia e Ucraina; la decisione è stata presa a seguito di un incontro tra ministri degli Esteri tenutosi a Londra, presso la Canadian High Commission. I ministri ... Leggi la notizia su thesocialpost

