Svolta Verde, ci siamo? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ebbene sì, forse ci siamo e segneremo il 14 Gennaio 2020 come data significativa per tutto il pianeta. La Commissione Europea ha comunicato investimenti per 1000 miliardi di Euro in 10 anni per la transizione Verde, il Green New Deal. Ma c'è di più, molto di più: in contemporanea il più grande fondo finanziario mondiale, Blackrock con 7000 miliardi di dollari Usa gestiti - si fa anche fatica a dirlo - con una lettera del suo amministratore delegato - che si dice sia già leggendario- scrive (...) - Tribuna Libera Leggi la notizia su feedproxy.google

Agenzia_Ansa : Svolta #BlackRock a favore del #clima . Lettera agli investitori, penalizzare chi non si converte alla sostenibilit… - Tg3web : Verrà presentato ufficialmente domani il piano verde della Commissione Europea. Sono previsti investimenti fino a m… - Silvestro52 : RT @kapav65: Cizia Perrino: 'E controlliamo e gestiamo l'aumento dell'uso di legna e pellet per il riscaldamento'. Chi usa legna e pellet n… -