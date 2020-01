Stefano Bonaccini a DiMartedì: “In Emilia Romagna Salvini è un ospite, questa è casa mia” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Da Giovanni Floris a DiMartedì uno degli ospiti è stato il governatore uscente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. In piena campagna elettorale il governatore dell’Emilia Romagna ha avuto parole durissime nei confronti di uno dei suoi principali avversari politici, Matteo Salvini. Il governatore dell’Emilia Romagna ha detto che “Io giro più di Salvini perché sono 5 anni che giro l’Emilia-Romagna. Matteo Salvini ha sostituito la mia avversaria, Lucia Borgonzoni, e credo sia poco dignitoso. Salvini qui è ospite ma questa è casa mia, io qui ci sono nato, ci sono cresciuto”. La presenza in questi ultimi giorni di campagna elettorale, in Emilia Romagna si voterà il prossimo 26 gennaio, di Matteo Salvini sta suscitando tanto interesse nella sua figura. Il leader della Lega sta girando, da giorni, la regione nel tentativo ambizioso che per la prima ... Leggi la notizia su baritalianews

La7tv : #dimartedi Stefano Bonaccini: 'Matteo Salvini ha sostituito la mia avversaria e credo che questo sia poco dignitoso… - diMartedi : A #dimartedì ora ospite Stefano #Bonaccini candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per il centro-sin… - AlessiaMorani : In viaggio verso #Rimini per sostenere Stefano #Bonaccini presidente e Giorgio #Pruccoli candidato al Consiglio reg… -