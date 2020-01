Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la scena con Babu Frik è finalmente in rete! (Di giovedì 16 gennaio 2020) Babu Frik alla conquista dei cuori dei fan di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco la scena che lo vede protagonista finalmente in rete. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso i fan nei giudizi, ma tutti sono concordi nel lodare il personaggio di Babu Frik e adesso la scena che lo vede protagonista è finalmente disponibile in rete. Disney ha diffuso la clip ufficiale che coinvolge anche Rey, Finn, Poe, C-3PO e Zorii Bliss, ma la vera Star è proprio Baby Frik. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non si sofferma più di tanto sulle origini di Babu Frik, ma ci pensa Wookiepedia a colmare le lacune: Babu Frik era un maschio Anzellan vissuto all'epoca della guerra tra il Primo Ordine e la Resistenza, ... Leggi la notizia su movieplayer

