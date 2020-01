Rosa Bazzi: “Io innamorata di un altro ergastolano? È una stupidata” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nessun nuovo amore per Rosa Bazzi. Diego Soddu, l’avvocato difensore dell’autrice della strage di Erba, ha smentito su Oggi il presunto innamoramento della sua assistita per l’ergastolano Marco Alberti, investito da un auto e ucciso ai bordi della statale vicino a Corsico (Milano) poche settimane fa mentre era in semi-libertà. La Bazzi, che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Bollate assieme al marito Olindo Romano, co-autore dell’orribile massacro del 2006, per bocca dell’avvocato Soddu ha affermato: “È una stupidata. Io vorrei sapere chi mette in giro queste bugie che servono solo a far male alle persone”. La donna lavorava con Alberti in una cooperativa di lavorazione del cuoio che si trova all’interno della casa circondariale. La Bazzi ha così chiuso la faccenda: “Il lavoro che facevo l’ho scelto perché me lo ha proposto il carcere, non certo per amore”. Insomma Olindo e Rosa, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Rosa Bazzi: “Io innamorata di un altro ergastolano? È una stupidata”) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Rosa Bazzi: “Io innamorata di un altro ergastolano? È una stupidata” - cispina15 : RT @IOrzo: Rosa Bazzi ha lasciato Olindo in carcere per mettersi con un altro detenuto e lui è morto investito durante un permesso d’uscita… -