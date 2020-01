Omicidio Alessandro Polizzi: l’assassino è libero dopo solo sette anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ha suscitato polemiche in questi giorni l’avvenuta scarcerazione di Riccardo Menenti, autore nel marzo del 2013 dell’Omicidio di Alessandro Polizzi, ucciso a colpi di pistola in quanto nuovo fidanzato dell’ex ragazza del figlio Valerio. Menenti, all’epoca condannato all’ergastolo e recluso nel carcere di Terni, è infatti stato rilasciato per decorrenza dei termini a seguito della sentenza emessa lo scorso 19 giugno dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze, che ne chiedeva la scarcerazione nel caso non fosse sopraggiunta una sentenza definitiva. Omicidio Alessandro Polizzi: killer libero Stando a quanto riportato da Giuseppe Tiraboschi, legale di Menenti, sarebbe stato richiesto un riconteggio della pena in base alle attenuanti generiche concesse a seguito della buona condotta tenuta durante il periodo di detenzione in carcere: “Riccardo ... Leggi la notizia su notizie

