Moneta fosforescente: come averla, novità e com’è fatta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Moneta fosforescente: come averla, novità e com’è fatta Le eccellenze e la genialità di un Paese come l’Italia: questo l’omaggio della Zecca dello Stato nella coniazione delle nuove monete da collezione, presentate recentemente nel vecchio edificio che ospitava l’Istituto Poligrafico, a via di Principe Umberto. Moneta fosforescente dalla Zecca dello Stato: come funziona Tra i volti e i simboli più importanti del nostro Paese (tra Marco Aurelio e Maria Montessori , per il 150° anniversario della nascita, trova spazio anche la pizza e c’è posto pure per i Vigili del fuoco, per l’80° anniversario) spicca anche la Moneta fosforescente, una nuova proposta, una “novità assoluta”, per raccontarla con le parole dell’incisore Silvia Petrassi. Una Moneta che al buio si illumina, se opportunamente esposta. La Moneta si carica infatti con la luce elettrica, che le permette di ... Leggi la notizia su termometropolitico

