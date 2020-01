Migranti, Ocean Viking soccorre 39 persone su barca in avaria (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – Ancora un salvataggio di Migranti in mare. “Alle 2.06 di notte siamo stati chiamati da una . Stavano imbarcando acqua e il motore era in avaria. Abbiamo subito informato le autorità & #OceanViking, che ha soccorso la barca poco prima dell’alba!”. Così su Twitter Alarm Phone. Medici senza Frontiere su Twitter spiega le difficoltà del salvataggio: “Questa mattina prima dell’alba, la #OceanViking ha soccorso 39 persone da una barca in difficoltà, a 35 miglia nautiche dalle coste della #Libia. Con onde alte e vento forte, l’operazione di salvataggio dei sopravvissuti – incluse 5 donne – è stata complessa”. L'articolo Migranti, Ocean Viking soccorre 39 persone su barca in avaria proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

